Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 65-jährige Autofahrer hat am Mittwochmittag beim Abbiegen von der Berliner Straße in die Marienbruchstraße einen 82-jährigen Radfahrer übersehen und fuhr diesen an. Bei dem Zusammenstoß kam der Radfahrer laut Polizei zu Fall und wurde schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schadenshöhe wird mit

100 Euro angegeben. Die Polizei weist daraufhin, dass es auf Grund der derzeit tief stehenden Sonne zu erheblichen Blendungen der Fahrzeugführer und anderer Verkehrsteilnehmer kommen kann. Autofahrer sollten daher ihre Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anpassen und damit rechnen, dass andere Verkehrsteilnehmer sie in dieser Situation nicht sehen können.