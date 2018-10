Einbrecher flüchten bei Alarmauslösung

Lebenstedt. Mehrere unbekannte Täter haben am Mittwochabend vergeblich versucht, ein Fenster eines Hauses in der Straße Seeblick aufzubrechen.

Mehrere unbekannte Täter haben am Mittwochabend vergeblich versucht, ein Fenster eines Hauses in der Straße Seeblick aufzubrechen. Nachdem die Alarmanlage des Hauses ausgelöst hatte, flüchteten die Täter, teilt die Polizei mit. Es gibt nur sehr vage Täterbeschreibungen. Bei der Tat wurde das Fenster beschädigt, die Schadenshöhe wird mit 800 Euro angegeben. Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter

(05341) 18 97 10

in Verbindung zu setzen.