„Leinen los“ für einmaliges Projekt

Olaf Kunze fegt den letzten Baustaub weg. Der Küster und Hausmeister hat noch einiges zu tun. Denn stattlich und hell ist er, der 262 Quadratmeter großen Saal wird das Highlight im neurenovierten Gemeindehaus Noah. Die Arbeiten gehen in den kommenden Tagen in die Endphase. Alles soll noch sauber werden. Die Möbel müssen noch an ihren finalen Platz. Bald geht es los. Für den 7. November ist die große Neueröffnung der „Arche 4“ unter dem...