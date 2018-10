Chöre stimmen auf den Herbst ein

Das Herbstkonzert der Salzgitter-Chöre ist mittlerweile Tradition und zieht immer zahlreiche Besucher an. So war es auch am Sonntagnachmittag in der Martin-Luther-Kirche in Lebenstedt. Vorsitzender Eberhard Erlebach begrüßte die Gäste, darunter Landtagsabgeordneter Stefan Klein sowie Rats- und...