WEVG warnt vor Trick-Anrufen

Nach vermehrten Hinweisen von Kunden warnt die WEVG erneut dringend vor Telefonanrufen, in denen sich die Anrufer als Kooperationsfirmen der WEVG ausgeben und mit angeblichen Preisverbesserungen werben. Die WEVG rät daher in einer Pressemitteilung zur Vorsicht: „Es handelt sich weder um eigene Mitarbeiter noch um Firmen, die im Auftrag der WEVG unterwegs sind. In den Gesprächen erfragen die Anrufer verschiedene Daten wie Energielieferant, jährliche Strom- und Gaskosten, Zählernummern und so weiter und es werden günstigere Angebote und Gutschriften versprochen. Diese Anrufe werden von uns wie die sogenannten Haustürgeschäfte gewertet.“

Die WEVG empfiehlt, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und nicht vorschnell Daten rauszugeben oder sogar Verträge durch ein „ja“ am Telefon abzuschließen. Ist dies bereits geschehen, sollen sich die Betroffenen immer Kopien und Belege aushändigen lassen. Die WEVG bittet darum, im Falle von Trickbetrügern, informiert zu werden.

Was können Sie tun, wenn Sie getäuscht worden sind? Da es sich um Haustürgeschäfte handelt, haben Sie innerhalb von 14 Tagen ein generelles Widerrufsrecht. Hierbei unterstützt die WEVG in den beiden Beratungszentren in Salzgitter.