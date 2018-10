Radfahrerin stößt mit Auto zusammen

Lebenstedt. Eine 56-jährige Radfahrerin wollte am Dienstagabend die Feldstraße an einem Fußgängerüberweg überqueren.

Eine 56-jährige Radfahrerin wollte am Dienstagabend die Feldstraße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Beim Überqueren übersah sie offensichtlich einen in gleicher Richtung fahrenden VW Golf eines 28-jährigen Mannes, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer des VW versuchte noch, der Radfahrerin auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die Radfahrerin leicht und musste mit einem Rettungswagen in das hiesige Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.