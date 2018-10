Vorträge für Krebskranke und Angehörige

Veranstaltungstage für Krebspatienten und deren Angehörige. Größere Vorankündigung. Zum ersten Mal in dieser Form in Salzgitter. Termine am 1. und 8. November. Die Aktion wird maßgeblich gesponsert durch die Aktion "Das goldene Herz". Brigitte Sontowski (SH Stoma & Darmkrebs), Sonja Hoffmann (DRK Kreisverband Bs-Sz), Hartmut Fürch (SH Kehlkopf-Operierte), Rainer Mann (SH Prostatakrebs), Edeltraud Brendel (Selbsthilfe-Gruppe Kebskranke & Angehörige)