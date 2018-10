Mehrere Angreifer treten und schlagen Mann in Lebenstedt

Lebenstedt. Vor einem Kiosk in der Chemnitzer Straße haben sich am Mittwoch zwischen 17.30 und 18 Uhr mehrere Männer geprügelt.

Vor einem Kiosk in der Chemnitzer Straße ist es am Mittwoch zwischen 17.30 und 18 Uhr zu einer Schlägerei zwischen einer größeren Personengruppe auf der einen Seite und einem verletzten 18-jährigen Mann auf der anderen Seite gekommen. Zum Anlass dieser Schlägerei können derzeit keine Angaben gemacht werden, teilt die Polizei mit.

Im Verlaufe der Auseinandersetzung wurde der 18-Jährige aus einer annähernd sechsköpfigen Gruppe heraus ins Gesicht geschlagen. Nachdem der 18-jährige Mann zu Boden fiel, traten die Täter weiterhin auf den am Boden liegenden Mann ein. Der Mann erlitt durch die Schläge und Tritte Prellungen am Körper. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Die Polizei in Lebenstedt nimmt Hinweise unter

(05341) 18 97 10

entgegen.