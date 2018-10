Unbekannter fährt 16-jährigen Radfahrer an und flüchtet

Ein 16-jähriger Radfahrer ist bei dem Versuch mit seinem Fahrrad die Kattowitzer Straße am Mittwochmorgen zu überqueren, angefahren worden. Zum Unfallzeitpunkt kam er offensichtlich aus Richtung Wiesenstraße und beabsichtige weiter in Richtung An der Windmühle zu fahren, heißt es in einer Polizeimeldung. Hierbei soll er in den Kreuzungsbereich bei grün gefahren sein. Im Kreuzungsbereich sei er schließlich von einem in Fahrtrichtung Salder fahrenden PKW am Vorderrad touchiert worden. Hierbei kam der Radfahrer zu Fall und wurde dadurch am Ellenbogen und am Knie leicht verletzt. Der Fahrer des PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Salzgitter Lebenstedt sucht nun den Fahrer eines dunklen Autos, der den Unfall verursacht haben könnte.

