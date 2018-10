20 Diplome für Mini-Studenten

Lebenstedt. Bei der ersten Kinder-Uni am Helios Klinikum bekommen die Teilnehmer unter anderem Einblicke in den OP.

Die erste Kinder-Uni am Helios Klinikum Salzgitter war ein voller Erfolg: 20 „Mini-Studenten“ erforschten die Welt der Medizin im Helios Klinikum Salzgitter. Ärzte und Klinikmitarbeiter begleiteten den neugierigen Nachwuchs auf einer Reise hinter die Kulissen verschiedener Abteilungen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu den Höhepunkten zählten, neben den spannenden Vorlesungen, Exkursionen in die Notaufnahme oder in die Kinderklinik. Wie ist das eigentlich mit dem Klapperstorch? Was bedeutet Hygiene? Wie funktioniert eine Operation durch das „Schlüsselloch“? Was passiert im Schockraum und wie leistet man erste Hilfe? Auf diese und viele weitere Fragen haben „Mini-Mediziner“ nun Antworten.

„Nicht nur die Kinder waren sehr aufgeschlossen und neugierig, auch Patienten und Besucher freuten sich über die lebhafte Abwechslung im Haus“, resümiert Klinikgeschäftsführerin Dr. Alice Börgel.

Neben Vorträgen zu medizinischen Themen, stießen die Ausflüge in verschiedene Bereiche des Klinikums bei den Kindern auf großes Interesse. „Uns hat alles sehr gefallen“, waren sich die besten Freundinnen Lina (8) und Lea (8) einig. Besonders die Besichtigung der Kreißsäle war spannend. Auf die Frage von Oberarzt der Klinik für Geburtshilfe Klaus-Peter Schaldach, wer von ihnen im Klinikum Salzgitter geboren sei, hoben sich zahlreiche Finger. „Die Kinder hatten die Möglichkeit bei einem Ultraschall einer schwangeren Patientin dabei zu sein. Dass auf dem Monitor ein echtes Baby im Bauch der Mutter zu sehen war, ließ bei vielen die Augen größer werden“, freut sich der Arzt über das große Interesse. Zum Abschluss der Kinder-Uni bekam jedes Kind ein Diplom und einen Doktorhut überreicht.