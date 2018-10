Hybridauto steht in Lebenstedt in Flammen

Wie die Polizei am Donnerstagabend berichtete, fuhr der 27-jährige Zeuge am Abend auf der Swindonstraße in Lebenstedt, als er einen Knall bemerkte und das brennende Auto am Straßenrand sah. Die Feuerwehr rückte schnell an, musste jedoch, so berichten es die Beamten, behutsam vorgehen und mit Schaum löschen, weil Explosionsgefahr bestand. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Hybridauto bereits in Flammen.

Die Unfallursache sei bisher unklar. Um sie ermitteln zu können, wurde der zwölf Jahre alte Wagen sichergestellt und abgeschleppt.