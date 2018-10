Dieb stiehlt Schuhe

Ein 35-jähriger Täter hat am Donnerstagmittag in einem Schuhgeschäft In den Blumentriften ein paar Schuhe gestohlen und versuchte mit diesen zu flüchten. Nachdem der Mann von einer Zeugin angesprochen wurde, habe er diese zur Seite gestoßen und sei geflüchtet, teilt die Polizei mit. Im Zuge der Fahndung und der von der Polizei durchgeführten Ermittlungen konnte der Täter in seiner Wohnung festgestellt werden. Bei der Festnahme trug er noch immer die entwendeten Schuhe. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein wegen eines räuberischen Diebstahls.

