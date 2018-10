Lebenstedt. Täter sind zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 9.20 Uhr, in ein Haus in der Küstriner Straße eingebrochen.

Sie verschafften sich Zutritt, indem sie eine Tür aufhebelten, so die Polizei. In dem Haus durchsuchten sie zahlreiche Räume. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine Angaben gemacht werden, ob Gegenstände entwendet wurden. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Wache in Lebenstedt unter

(05341) 189710

in Verbindung zu setzen.