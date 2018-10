Die Täter haben in dem Zeitraum von Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, einen schwarzen BMW 530 d vor einem Wohnhaus im Pommernring im Wert von circa 85 000 Euro gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

