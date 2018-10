Othfresens Ortsbürgermeister: Bin Bürgermeister mit Verfallsdatum

In den kommenden Monaten wird sich Bernd Möller eifrig verabschieden müssen. „Auf jeden Fall bin ich bei der Seniorenfeier am dritten Advent, und Silvester verkaufe ich traditionell die Glücksschweinchen für wohltätige Zwecke.“ Pflichterfüllung fast bis zur letzten Minute, denn zum 1. Januar übergibt er sein Amt an seinen bereits gewählten Nachfolger Harald Fricke (ebenfalls SPD). „Das war schon vor der jüngsten Kommunalwahl so...