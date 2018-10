Brüder wegen Raubzugs an der Supermarktkasse verurteilt

Irgendwann während eines langen Tags an der Kasse seines Supermarktes in Salzgitter-Bad kam die junge Aushilfe auf die Idee: Wieso nicht einfach den Gutschein und bereits eingelöste Pfandbons erneut über die Kasse ziehen, dachte der damals 22-jährige Hendrik Michels (Name geändert). Dazu vielleicht...