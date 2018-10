Prügelei in Lebenstedt: Männer schlagen aufeinander ein

Ein schwarzer Wagen hielt am Freitagabend plötzlich vor einer Gruppe junger Männer, die sich an der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe des Schnellrestaurants befanden. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei Männer aus und verwickelten die Gruppe in ein Streitgespräch, wie die Polizei mitteilt. Im Verlauf des Streits hätten die Männer aus dem Auto zwei Männer aus der Gruppe geschlagen und verletzt. Anschließend seien die Männer wieder weggefahren. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und dem Wagen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lebenstedt in Verbindung zu setzen:

(0 53 41) 1 89 70.