Treffen nach 70 Jahren

Nach 70 Jahren trafen sich ehemalige Grundschüler in Lesse wieder.

Im April 1948 wurden 36 Schüler und Schülerinnen in die damals noch alte Lesser Schule eingeschult. Etwas später zogen diese dann in das neue Schulgebäude um, heißt es in einem Bericht. Nun trafen sich 20 der eingeschulten Kinder von damals wieder, um ihr 70-jähriges Klassentreffen zu feiern.

Nach einer Besichtigungstour durch die Lesser Kirche durfte natürlich auch die Schule nicht fehlen, heißt es weiter. Hier wurden sie von der Konrektorin Petra Harms herzlich willkommen geheißen. Bei der Begehung ihres alten Klassenraums kamen viele Erinnerungen hoch, wo man gesessen hatte, neben wem – und dass man einer frechen Antwort wegen in der Ecke stehen musste.

Es wurde aber auch festgestellt, dass sich die Ausstattung von damals doch sehr verändert habe. So sind die Klassenräume inzwischen mit Smartboards ausgestattet, und es gibt bewegliche Tische und Stühle.

Harms bekam zur Erinnerung eine selbstgebaute Schiefertafel, damit man Kindern mal zeigen könne, wie früher geschrieben wurde. Anschließend wurden noch der 2016 neu entstandene Verwaltungstrakt und der gerade erst neu angelegte Schulgarten begutachtet und gelobt. Auch hier gab es wieder Erinnerungen an den Schulgarten von 1948, in dem viele Schüler regelmäßig mitarbeiten mussten.