Kantorei Vocale und Da Capo konzertieren gemeinsam

Ein Gemeinschafts-Konzert der Chorkooperation von Kantorei Vocale und DaCapo im Rahmen der Projektreihe „Verbindende Kunst Salzgitter“ wird am Sonntag, 4. November, ab 16 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Lebenstedt über die Bühne gehen. Beteiligt sind Musiker des Braunschweiger Akkordeon-Orchesters und Sänger des dreimonatigen Mitsing-Projektes mit dem Titel „Klassik-Hits mit Ohrwurmcharakter“. Geboten werden bekannten Melodien aus den Bereichen der Klassik-Hits bis hin zu Film- und Musicalmelodien. Das Akkordeon-Orchester präsentiert Stücke großer Komponisten bis hin zu Titelmelodien aus Film und Musical. Auch wird die „Verbindende Kunst“ in diesem Konzert durch das Zusammenspiel des Chorgesanges mit Akkordeonbegleitung deutlich. Eintritt frei.

