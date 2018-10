Rätselhafter Streit – Mann in Lebenstedt niedergestochen

Eine blutenden Verletzung im Bauch hatte ein Mann (40), den Polizeibeamte Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus im Hasenwinkel antrafen, wohin sie zu einer körperlichen Auseinandersetzung gerufen worden waren. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Kriminaltechniker fanden als mögliche Tatwaffe bislang ein Küchenmesser. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Das Opfer beschrieb zwei Täter, etwa 30 Jahre alt, dunkle Haare, dunkel gekleidet, normale Statur und etwa 1,70 Meter groß. Die Hintergründe sind bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. In diesem Zusammenhang bittet sie Zeugen, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.