Fee Badenius: Poesie und kesses Mundwerk

Fee Badenius besetzt als Liedermacherin eine Nische, die im Kleinkunstbereich nur noch selten anzutreffen ist: In ihren Liedern verbindet sie Poesie mit kessem Mundwerk. Die Kleinkunstbühne hatte die Ausnahmekünstlerin mit ihrer Band nach Salzgitter geholt und bescherte den zahlreichen Zuschauern in der Kniestedter Kirche einen Abend mit Witz, Charme und guter Musik.

Dabei kommt Fee Badenius, die im Ruhrgebiet lebt, zunächst ganz harmlos daher, stellt sich mit einem heiteren Lied vor, um sich dann schließlich in einem weiteren Song mit den Kompromissen in einer Partnerschaft zu beschäftigen. Immer wieder sucht sie den Kontakt mit dem Publikum, plaudert munter aus dem Leben und bietet den Zuschauern die Möglichkeit, sich in ihren Texten wiederzufinden.

Fee Badenius verzichtet in ihrem Programm „Feederleicht“ auf beißenden Spott und lärmende Aggression. Sie setzt auf liebenswerte Natürlichkeit, ohne dabei in Belanglosigkeit abzugleiten. Mal präsentiert sie sich heiter-beschwingt, mal tiefgründig und nachdenklich. Einfühlsam begleitet wird sie dabei von Johannes Still an Piano und Akkordeon, Jochen Reichert am Kontrabass und Christoph Helm an Schlagzeug und Percussion.

In ihren Liedern setzt sie sich die 32-Jährige mit den Widrigkeiten des Lebens auseinander. Ob es um Entscheidungen geht, eine gescheiterte Partnerschaft oder den Ernährungswahn, Fee Badenius lotet diese Phänomene auf die ihr eigene Art und Weise aus. Schließlich stellt sie fest: „Mensch sein ist manchmal tierisch schwer, Erwachsen- und Bewusstsein noch viel mehr.“ Außerdem kündigt Fee Badenius „Ex-Freund basiertes Liedgut“ an. Darin heißt es dann „ Was habe ich nur geliebt an Deinem Gesicht“, „Ich weiß nicht mehr, warum ich mit Dir zusammen bin“ oder „Du kommst nicht von Deiner Mutter los.“

Ihren Zuhörern macht Fee Badenius Mut: „Bei aller Finsternis gibt es auch gleichzeitig immer Liebe und Versöhnliches.“ Bei allem Unterhaltungswert ihrer Darbietung ist sie nie oberflächlich, sondern weiß auch, dass das Leben Schattenseiten hat, und verarbeitet dies künstlerisch. Das Publikum in der Kniki ist begeistert von diesem originellen Programm und bedankt sich mit frenetischem Applaus.