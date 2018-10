Nathans Ende regt zum Nachdenken an

In der nur halb gefüllten Aula am Fredenberg gab das Theater für Niedersachsen innerhalb des Programms des Kulturkreises das Schauspiel „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing. Sowohl der Kulturkreis, wie auch das TfN hatten dazu extra Schulen in der Region eingeladen für nur 5 Euro pro Schüler. Doch dieses Angebot, so Kulturkreis-Mitarbeiterin Annett Roos, wurde so gut wie gar nicht angenommen. Schade, angesichts dieser spektakulären, mitreißenden Aufführung.

Die Bühne, ausgestattet von Julia Hattstein, sah aus wie die Wände eines Containers, hier durch raffinierte Stofflamellen durchlässig für die Schauspieler konzipiert. Und so schlüpfen Juden, Christen und Muslime ständig durch sie hindurch. In der Mitte eine Laterne, dutzende von weißen Plastikstühlen und ein Feuerlöscher, der die sprachlichen Brände sinnbildlich zu löschen versuchte. Der Bodenbelag sah aus wie Wüstensand. Und darauf liefen alle Schauspielerinnen und Schauspieler mit nackten Füßen umher.

Die Handlung ist schnell erzählt: Der Jude Nathan nimmt die Christin Recha bei sich auf und erzieht sie. Ein junger Tempelherr rettet sie viele Jahre später aus dem brennenden Haus und verliebt sich in sie. Die Aufdeckung der Verwandtschaftsverhältnisse, Recha und ihr Retter sind Geschwister, verhindert eine Heirat. Wie auch immer endet Lessings Stück versöhnlich und harmonisch.

Hier ist es den Anschein nach genauso, bis plötzlich wenige Sekunden vor Ende Maschinengewehrsalven Nathan, Sultan, Recha, Tempelherr und Sittah niedermähen. Ein nachdenklicher Schluss, der einem die Wirklichkeit drastisch vor Augen führt. Im Kleinen mag so ein Experiment gelingen, aber natürlich gibt es im Großen und Ganzen immer einige, die das verhindern möchten.

Die schauspielerischen Leistungen waren durchweg sehr engagiert und ausdrucksstark. Allen voran ein beeindruckender Nathan, gespielt von Martin Schwartengräber, die Schwester des Sultans Sittah, hier gegeben durch Angelina Berger, und Recha, quicklebendig und sehr quirlig gespielt von Lilli Meinhardt.

Auch der Sultan Saladin wurde eindrucksvoll in seiner humanen Grundeinstellung und mit seinem widersprüchlichen Charakterbild von Dennis Habermehl dargestellt. Moritz Nikolaus Koch, der Tempelherr, war ein Bekennender zu Humanität und Toleranz, der hier und da mit religiösen Vorurteilen zu kämpfen hatte, wenn auch sprachlich mit kleinerer Stimme. Das aufklärerische Weltbild in Lessings „Nathan“ wurde durch die Regie von Bettina Rehm spannend und personenbezogen stringent umgesetzt.

Das Publikum war begeistert und spendete viel Beifall für eine grandiose Ensembleleistung.