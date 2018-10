Budenzauber mit Patricia Vonne

Sie ist eine Künstlerin mit Charisma – Patricia Vonne. Die US-Amerikanerin mit mexikanischen Wurzeln rockte am Freitagabend gemeinsam mit ihrer Band die fast ausverkaufte Kniestedter Kirche.

Patricia Vonne und ihre Musiker traten in der Reihe „Blues in der Kirche“ des Fachdienstes Kultur auf. Aber diese Band bot viel mehr als nur Blues. Patricia Vonne, die selbst komponiert und textet, und ihre „Jungs“ Ulrich Ellison (Gitarre), Harmen de Bresser (Bass) und Bernhard Weichinger (Schlagzeug) spannten den musikalischen Bogen weit vom Blues über Rock und Folk bis hin zu Latin und Flamenco. Dabei versteht es Patricia Vonne wie keine andere, in ihrer Musik ihre ethnische Herkunft mit modernen Klängen des Folk, Rock und Blues zu verbinden.

Zwischendurch greift sie daher schon mal zu Kastagnetten und wird zu einer leidenschaftlichen Flamencotänzerin. Ihre Körperhaltung dabei – einfach perfekt, wie es sich für eine stolze Spanierin geziemt. Überhaupt hat diese Frau eine unglaubliche Ausstrahlung, sie ist charmant, feinfühlig und temperamentvoll zugleich.

Ihre leidenschaftliche Musik lässt niemanden kalt. An ihrer Seite hat sie aber auch tolle Musiker, die ganz auf ihre Frontfrau zugeschnitten agieren. So wird die Darbietung rund, und Patricia Vonne kann als Sängerin ihr ganzes Potential verwirklichen und lässt dabei trotzdem ihren Musikern viel Raum für eigene Improvisationen.

Ihr neues Album, das sie in der Kniki präsentiert, nennt sie „Top of the Mountain“, denn es ist nach einem seelischen Tiefpunkt entstanden. „Ich habe es durch das dunkle Tal geschafft – und nun ist die Aussicht spektakulär“, bekennt sie offen. „Top of the Mountain“ sei das Resultat und der Beginn eines neuen Kapitels.

Die Sängerin, Komponistin, Schauspielerin und Schwester von Kultregisseur Robert Rodriguez und ihre Band ziehen während des Abends alle Register und verausgaben sich dabei völlig. Aber sie sind glücklich dabei, das ist deutlich spürbar.

Die Freude und Begeisterung für ihre Musik kommt beim Publikum in der Kniki an. Zur Überraschung aller setzt sich Patricia Vonne für eine der Zugaben sogar ans Schlagzeug. Das zeigt noch einmal ihre Vielseitigkeit – euphorischer Applaus.