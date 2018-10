Lebenstedt. Aus noch unbekannter Ursache gerieten zwei Gruppen auf dem Bahnhofsvorplatz in Streit.

Aus noch unbekannter Ursache sind am Samstagabend zwei Gruppen auf dem Bahnhofsvorplatz in Streit geraten, wobei ein Salzgitteraner (18) am Boden liegend getreten und geschlagen wurde. Wie die Polizei meldet, wurde auch eine Freundin (18), die den Mann schützen wollte, geschlagen und verletzt. Der verletzte Mann kam ins Krankenhaus. Der Täter und mehrere Begleiter, die alle südländisches Aussehen aufweisen, flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise,

(0 53 41) 1 89 70

