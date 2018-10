Oelber-Lied, Zumba und Baugebiet

Dieses Lied darf einfach nicht fehlen, wenn der Dorfabend der Salzgitter-Zeitung in Oelber am weißen Wege stattfindet. „Wir singen auf jeden Fall das Oelber-Lied im Dorfgemeinschaftshaus“, kündigt Wolfgang Heine an, der Vorsitzende des Männergesangvereins. Der Chor feierte im Mai sein 150-jähriges...