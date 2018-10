Polizei stellt flüchtigen Fahrer in Salder

Ein 56-jähriger Fahrer aus Salzgitter ist mit seinem PKW samt Anhänger am Montag auf dem Gerichtsweg in das Auto einer Liebenburgerin gefahren. Der Fahrer um 17.15 Uhr war in Richtung Nor-Süd-Straße unterwegs als sein Hänger ins Schleudern geriet und gegen das Auto der 55-Jährigen prallte. Das Auto der Liebenburgerin rutschte in den Straßengraben, die Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und stellte sein Auto an einem Feldweg ab. Zeugen notierten das Kennzeichen. Die Polizei traf den Flüchtigen in seiner Wohnung an. Er will von dem Unfall nichts bemerkt haben, heißt es in einem Bericht der Polizei.

