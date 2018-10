Radfahrerin verletzt sich bei Unfall in Immendorf

Eine 33-jährige Frau aus Salzgitter hat am Montag um 14.20 Uhr beim Abbiegen auf ihr Grundstück in der Straße „Am Berghof“ eine Radfahrerin übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die 39-Jährige von ihrem Rad stützte und sich leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro, heißt es in einem Polizeibericht.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder