Täter klauen in Salzgitter Autos im Wert von 135 000 Euro

Unbekannte Täter haben am Dienstag und Mittwoch vier Autos gestohlen, wie es in einem Bericht der Polizei heißt. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt fast 135 000 Euro. Die Täter entwendeten einen VW Multivan, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Kornstraße zwischen 20 und 9 Uhr. Der Wert des Fahrzeuges beträgt 74 000 Euro. Ein Audi Q 7 wurde in der Straße „Knick“ gestohlen. Unbekannte entwendeten den PKW in der Zeit zwischen Dienstag 21 Uhr und Mittwoch 15 Uhr. Der Wert des PKW beträgt 18 000 Euro. In der Straße Wallmerkamp haben die Täter einen VW T6 Multivan im Wert von 35 000 Euro gestohlen. Die Tat geschah in der Nacht auf Mittwoch zwischen 23.50 und 15 Uhr. In Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße, entwendeten die Täter am Mittwoch zwischen 3.30 und 15 Uhr einen Hyundai Sonata im Wert von 7 500 Euro. Alle Fahrzeuge waren vor den Wohnhäusern abgestellt, wie die Polizei mitteilt. Genaue Angaben zu den Taten kann die Polizei derzeit nicht machen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Polizei in Lebenstedt sucht nach Zeugen, denen zur Tatzeit oder auch davor auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Jeder Hinweis kann für die Ermittler von Bedeutung sein, so die Polizei.

