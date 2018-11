Leserkonferenz: Studierende wünschen sich „Studentenstadt“

Welche Themen wünschen sich die Studenten der Ostfalia in der Zeitung? Was für Nachrichtenportale nutzen sie? Und wie können die Zeitung und die Fachhochschule in Zukunft noch mehr zusammenarbeiten? Darüber diskutierten am Dienstagabend Studierende der Ostfalia in Calbecht zusammen mit der Leserräten der Salzgitter Zeitung. Salzgitter soll eine Studentenstadt werden Vor allem ein Thema schien den Studierenden besonders am Herzen zu...