Unbekannte zerkratzen 13 Autos in Flachstöckheim

. Wie die Polizei bereits vermeldete, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Bergmannstraße, Barbarastraße und Opperklappe im Stadtteil Flachstöckheim zu erheblicher Sachbeschädigung an Autos. Die Pressestelle meldet nun, dass es zu einer Sachbeschädigung an nunmehr 13 PKW gekommen war. In jedem Fall wurde der Lack der Fahrzeuge zerkratzt, so die Polizei. Die Schadenshöhe dürfte sich auf einen derzeit fünfstelligen Betrag belaufen. In diesem Fall ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen und fragt, ob es Zeugen gibt, die in der Nacht vom 2. auf den 3. November im Bereich der Bergmannstraße, Barbarastraße und Opperklappe in Flachstöckheim auffällige Personen festgestellt haben. Jeder Hinweis kann von Wichtigkeit sein. Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter

(05341) 82 50.