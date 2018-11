Salzgitteraner erlebt den Tag der Toten in Mexiko

Einen Friedhof verbindet man normalerweise mit einem Ort der Ruhe und des Friedens. Lukas Gieler aus Engerode hat in Mexiko erlebt, dass ein Friedhof auch ein Ort zum Feiern sein kann. Der Salzgitteraner lebt seit fünf Monaten in Mexiko und erlebte dort in der vergangenen Woche den nationalen Feiertag Día de los Muertos, den Tag der Toten mit. „Das war unglaublich“, berichtet er. „Überall standen Kerzen und Lichter. Der ganze...