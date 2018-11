Betrunkener Mopedfahrer ohne Führerschein in Salzgitter unterwegs

Salzgitter. 1,82 Promille hatte der Fahrer eines Mopeds, den die Polizei Salzgitter in der Nacht zu Mittwoch in Lebenstedt aus dem Verkehr gezogen hat. Die die Beamten berichten, hielten sie den 36-Jährigen gegen 3 Uhr morgens an. Wegen des Alkoholgerichs führte die Polizei eine Atemalkoholmessung durch. Ergebnis: 1,82 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und untersagten die Weiterfahrt.

Im verlauf der weiteren Ermittlungen, so die Polizei weiter, stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Nun erwarten den Mann zwei Strafverfahren: Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.