Gewerkschafterinnen kämpfen für Gleichberechtigung

Vor 100 Jahren, am 12. November 1918, wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt, um dieses historische Ereignis zu würdigen, aber auch den Blick nach vorne zu richten, hatte die IG Metall Salzgitter-Peine zu Vortrag und Diskussion eingeladen. Prominente Rednerin war Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall. Im Lebenstedter Gewerkschaftshaus begrüßten am Dienstagnachmittag Christine Seemann und Christin Selensky...