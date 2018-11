Lebenstedt. Offensichtlich vorsätzlich wurde am Donnerstag gegen 21.30 Uhr ein Müllcontainer im Hasenwinkel in Brand gesetzt.

Offensichtlich vorsätzlich wurde am Donnerstag gegen 21.30 Uhr ein Müllcontainer im Hasenwinkel in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von 400 Euro, teilt die Polizei mit. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Derzeit prüft die Polizei, wie das Feuer entstanden sein könnte und bittet daher Zeugen, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter

(05341) 18 97 10

in Verbindung zu setzen.