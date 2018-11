NPD rechnet mit weniger Demo-Teilnehmern in Salzgitter

Route und Ablauf der NPD-Demonstration in Lebenstedt am 24. November stehen fest. Die Rechtsextremen rechnen offenbar mit weniger Teilnehmern als bisher: Sie gaben gegenüber der Versammlungsbehörde eine Zahl von 60 bis 120 Demonstranten an. Zum abgesagten ersten Termin am 6. Oktober waren bei der...