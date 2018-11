Bürgerliste kritisiert: Keine Integration im Quartier Steterburg?

Ein Antrag aus der Bürgerliste hat am Donnerstagabend für Diskussionen im Ortsrat Nordost gesorgt. Die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Kristina Wilkens hatte die Stadtverwaltung nach einem Integrationskonzept für das Quartier Steterburg gefragt. Im Antrag heißt es, dass in den vergangenen zwei Jahren etwa 600 Menschen aus dem EU-Ausland gekommen seien und in Steterburg in Mietwohnungen leben, viele aber kaum Deutsch sprechen oder...