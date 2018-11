PKW erwischt Achtjährige in Salzgitter am Schulranzen

Die Polizei Salzgitter berichtet von mehreren Verkehrsvergehen in Salzgitter. Zunächst kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall. Laut Polizei fuhr ein 33-Jähriger auf der braunschweiger Straße in Richtung Beinum. Ein 82-Jähriger wollte die Braunschweiger Straße von der Nord-Süd-Straße kommend überqueren und nahm dem 33-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zum Unfall. beide Fahrer blieben unverletzt, der Schaden beträgt laut Polizei rund 18.000 Euro.

Achtjährige am Schulranzen touchiert

Zu einem weiteren Unfall kam es laut Polizei am Freitagmittag in der Kaisterstraße. Hier erfasste ein 79-Jähriger mit seinem PKW eine Achtjährige, die gerade die Straße überquerte. Vermutlich erwischte der Fahrer das Mädchen am Schulranzen. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Sowohl der Fahrer als auch das Mädchen blieben unverletzt, am PKW entstand leichter Sachschaden. Die Polizei Salzgitter-Bad bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 53 41) - 82 50.

1500 Euro Schaden nach Parkrempler

In der Gothastraße in Lebenstedt kam es bereits am zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr und Freitag, 16 Uhr, zu einer Unfallflucht, berichtet die Polizei weiter. In dem Zeitraum beschädigten Unbekannte einen VW Gold Plus, der im Parkhaus in der Gothastraße abgestellt war, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon ( 0 53 41) - 18 97 0.

Mann fuhr trotz 1,45 Promille

In der Petershagener Straße kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Samstag beim ZOB einen Autofahrer. Dabei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 20-jährigen Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,45 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein sicher, leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Zudem erfolgte laut Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Der 20-Jährige konnte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Führerschein aus dem Ausland nicht mehr gültig

Zwar mit Führerschein, aber ohne Fahrerlaubnis war ein 29-Jähriger in Lebenstedt unterwegs. Als die Polizei den 29-Jährigen am Samstagmorgen kontrollierte, legte der Mann einen ausländischen Führerschein vor. Im Anschluss ermittelte die Polizei, dass der Fahrer bereits seit Jahren in Deutschland lebt und die Fahrerlaubnis somit seine Gültigkeit verloren hatte. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.