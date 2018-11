Körperverletzung und Diebstähle in Salzgitter

Auf der braunschweiger Straße in Saltzgitter kam es in der Nacht zu Samstag zu einer gefährlichen Körpervberletzung (Symbolbild).

Zu einer gefährlichen Körperverletzung und Dienstahl kam es in der Nacht zu Samstag an der Braunschweiger Straße in Salzgitter. Das teilte die Polizei mit. Demnach gab ein 30-Jähriger an, gegen 3.30 Uhr von mehreren Personen geschlagen worden zu sein. Dabei zog er sich eine Platzwunde an der Unterlippe zu.

Einen der Täter kenne er, sagte der 30-Jährige laut Polizei, die anderen seien ihm nicht bekannt. Einer der Täter soll das Opfer nach der Tat verfolgt und anschließend während einer erneuten verbalen Auseinandersetzung dessen Basecap entwendet haben.

Wäschetrockner aus Gemeinschaftskeller gestohlen

Ebenfalls an der Braunschweiger Straße schlugen dreiste Diebe am Freitag zwischen 13 und 16 Uhr zu. Die bislang unbekannten Täterentwendeten aus dem frei zugänglichen Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses einen Wäschetrockner. Laut einer Zeugin sollen zwei männliche Personen das Haus mit einem Wäschetrockner verlassen haben. Beschreiben konnte die Frau die Täter allerdings nicht.

Rennrad in Lichtenberg gestohlen

In der Straße hinter dem Zollen entwendeten Diebe laut Polizei in der Nacht zu Freitag ein Rennrad aus dem Keller eines Hauses. Das Rad hatte der Eigentümer an einem Fahrradständer gesichert angeschlossen.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0 53 41) - 18 97 0.