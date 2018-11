Löwen ziehen durchs Osterlinde

Einer von vielen Laternenumzügen rund um den Martinstag fand am Samstag in Osterlinde statt. In der abendlichen Dämmerung machten sich viele aufgeregte Kinder gemeinsam mit Eltern und Großeltern auf den Weg zur Kirche. Sie hörten während einer Andacht eine Martinsgeschichte und sangen verschiedene...