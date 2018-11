Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten Schlimmeres verhindern: Das Gebäude eines Vereinsheims in Flachstöckheim geriet am Sonntag in Flammen.

Flachstöckheim. Ein Vereinsheim in Flachstöckheim geriet am Sonntagvormittag in Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten schnell eingreifen.

Zu einem Brand ist es am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr in dem Gebäude eines Vereinsheimes in Flachstöckheim gekommen. Das teilt die Polizei am Montagmorgen mit.

Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte laut Bericht der Polizei eine Ausweitung des Feuers verhindern.

Schadenshöhe und Brandursache noch unklar

Derzeit prüft die Polizei, wie es zu dem Ausbruch gekommen war. Es können nach bisherigem Stand der Ermittlungen keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.