Kantorei singt in Salzgitter Stücke nach Publikumsgeschmack

Dem vorweihnachtlichen Stress und Trubel entfliehen und einen Abend des Innehaltens genießen: Dazu lädt die Kantorei in der Kirchengemeinde Dreifaltigkeit am Sonntag, 15. November, um 17 Uhr ein. Ein Konzert „zum Augenschließen und am Ende auch zum Mitsingen“ in der Kirche Dreifaltigkeit, heißt es in einer Pressemitteilung der Kantorei. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei, um Spenden am Ausgang wird gebeten.

In diesem Jahr gibt es eine Art „Best of“ der letzten zehn Jahre geben. Jeweils immer zwei Stücke aus den Jahren 2008 bis 2017 wurden ausgewählt, die dem Publikum in den Konzerten am besten gefielen. Auch die Sänger des Chores durften ein Votum für ihre Favoriten abgeben. Ein ganzes Jahr hat die Kantorei diese Stücke erneut oder für viele Mitglieder auch ganz neu geprobt und intensiv einstudiert. Es erklingt geistliche und weltliche Chormusik von Bach, Schütz oder Brahms. Aber auch moderne Arrangements von John Rutter. Dabei schaffen unterschiedliche Besetzungen immer neue Klangerlebnisse. Chorleiter Stefan Schmidt gibt interessante Einblicke in die kompositorischen Besonderheiten der Werke.