Vortrag im Thermalsolbad zu Schmerzen im Rücken

Zu einem Vortrag über traumatische und degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule und des Beckens mit dem Titel „Wirbelsäule und Becken: Traumatische und degenerative Erkrankungen – Ein Überblick“ lädt das Helios Klinikum Salzgitter ein. Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädische Chirurgie, Dr. Thomas Wachtel referiert dazu am 13. November, um 18.30 Uhr, im Thermalsolbad Salzgitter-Bad.

In seinem Vortrag gibt der erfahrene Orthopäde einen Überblick über traumatische und altersbedingte Erkrankungen des Beckens und der Wirbelsäule. Er informiert zum Spektrum konservativer Methoden und zeigt die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten auf. Außerdem erklärt er, in welchen Fällen eine Operation sinnvoll ist. Im Anschluss an den Vortrag wird es im Rahmen einer Diskussionsrunde Gelegenheit zur Beantwortung von Fragen geben.

Die stabilisierende Mitte, die Wirbelsäule mit ihren 23 Bandscheiben sowie auch das Becken, sind Tag für Tag hohen Belastung ausgesetzt und daher besonders anfällig. Das Becken wird als das Fundament der Wirbelsäule bezeichnet. Gerät es in eine Schieflage, kann es Rückenschmerzen hervorrufen.

„Wirbelsäule und Becken sind Stabilisatoren und Schutz zugleich. Sie umgeben das im Wirbelkanal liegende Rückenmark sowie empfindliche Beckenorgane“, erklärt Dr. Thomas Wachtel, da sie das größte Achsorgan sind und der Lastübertragung vom Rumpf auf die unteren Extremitäten dienen, können Veränderungen und Verletzungen zu Schmerzen und einer erheblichen Einschränkung der Mobilität führen.“

Ist ein akutes Trauma, wie ein Sturz aus großer Höhe oder ein Verkehrsunfall ursächlich dafür, dass Teile des Beckens brechen oder die Wirbelsäule stark gestaucht, verdreht, gebeugt oder überstreckt wird, so können schnell lebensgefährliche Situationen eintreten. Diese erfordern ein interprofessionelles Handeln verschiedener Fachdisziplinen.

Doch auch schleichende, altersbedingte Erkrankungen führen zu Einschränkungen und Schmerzen. So kann das Becken von Durchblutungsstörungen betroffen sein; die Wirbelsäulenstatik leidet oftmals unter Elastizitätsverlust und Schrumpfung der Bandscheiben, die Druck auf Spinalnerven und Rückenmark ausüben können.

Die Veranstaltung ist ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung im Thermalsolbad gibt es im Internet unter: www.helios-gesundheit.de/salzgitter.