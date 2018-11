Neuer Lese-Wettbewerb der Stadtbibliothek Salzgitter

Die Stadtbibliothek der Stadt Salzgitter hat unter dem Motto „Klasse(n), lesen!“ in der Kulturscheune einen Lese-Wettbewerb veranstaltet. An diesem neuen Leseförderungsprojekt haben die Gymnasien am Fredenberg und Salzgitter-Bad, mit jeweils einer 6. Klasse, teilgenommen. In drei Runden mussten die Schüler ihr Wissen über Bücher präsentieren und spezielle Fragen beantworten. Die Klasse mit den meisten Punkten hat am Ende 200 Euro für...