20 Aktivisten sperren den Zufahrtsweg zum Cargill-Werk in Salzgitter. Auch die Polizei ist vor Ort.

Aktivisten blockieren Zufahrt zu Cargill-Werk in Salzgitter

Rund 20 Umwelt- und Tierschutzaktivisten aus dem gesamten Bundesgebiet haben am Dienstagvormittag vor dem Cargill-Werk in Salzgitter demonstriert. Mit Bannern und Straßenblockaden machten sie auf Vorwürfe, die sie gegenüber dem Nahrungsmittelkonzern erheben, aufmerksam.

Hintergrund ist eine am Montag veröffentlichte Studie der Umweltorganisationen Robinwood und Mighty Earth. „Darin wird direkt belegt, dass Cargill Futtermittel-Anbau in Südamerika betreibt und dafür Tropenholz abrodet. Das Futter landet als Soja in den deutschen Futtertrögen“, sagte eine Aktivistin gegenüber unserer Zeitung. „Unserer Meinung nach ist zu wenig bekannt, dass Cargill mitverantwortlich für Umweltzerstörung und Verletzung von Menschenrechten ist.“

Aktivisten demonstrieren vor Cargill-Werk in Salzgitter Mit Bannern machten die Aktivisten auf ihre Vorwürfe aufmerksam.

Aktivisten demonstrieren vor Cargill-Werk in Salzgitter Rund 20 Aktivisten aus ganz Deutschland blockierten die Einfahrt zum Werk in Salzgitter.

Aktivisten demonstrieren vor Cargill-Werk in Salzgitter Aufmerksam machen wollen die Aktivisten auf Umweltemission und Menschenrechtsverletzung.

Aktivisten demonstrieren vor Cargill-Werk in Salzgitter Vor Ort war auch die Polizei. Die Demonstration blieb allerdings friedlich.

Aktivisten demonstrieren vor Cargill-Werk in Salzgitter Die Aktivisten blockierten die Zufahrt zum Werk.



Aktivisten demonstrieren vor Cargill-Werk in Salzgitter Im Einsatz ist auch die Polizei Salzgitter. In Absprache mit der Polizei beenden die Aktivisten die Demonstration gegen 12 Uhr.

Aktivisten demonstrieren vor Cargill-Werk in Salzgitter LKW hatten keine Zufahrt zum Cargill-Werk.

Vor Ort waren unterschiedliche Umwelt- und Tierschutzaktivisten aus dem gesamten Bundesgebiet. Auch die Polizei ist im Einsatz. Die Demonstration findet statt im Rahmen der Climate Games, eine Aktion, die auf den Klimawandel aufmerksam macht.

Kurz vor 12 Uhr haben die Aktivisten die Aktion in Absprache mit der Polizei beendet. Alles verlief friedlich. Man habe das Ziel erreicht.