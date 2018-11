IG Metall steht NPD-Demonstranten am Rathaus gegenüber

In direkter Sicht- und Hörweite der NPD-Demonstranten veranstalten die IG Metall und das Bündnis gegen Rechts am 24. November ein buntes Fest der Demokratie. Ort des Geschehens soll der Rathausvorplatz in Richtung der Post an der Joachim-Campe-Straße sein. Dort gibt es ab 11 Uhr für alle Bürger, Demonstranten, Gewerkschaften und Vereine ein familienfreundliches Fest mit viel Musik und zahlreichen Leckereien. Die Polizei will beide...