Propstei Salzgitter-Bad hilft Frauen in Nicaragua

Die Mitglieder der Propsteisynode Salzgitter-Bad trafen sich am Mittwoch in der Heilig Kreuz-Kirche in Gebhardshagen zu ihrer letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode. Ihre Nachfolger stehen bereits in den Startlöchern. Sie wurden diesmal nicht von den einzelnen Kirchengemeinden, sondern in den...