Schlägerei in einer Tankstelle

Zu einer „Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten in einer Tankstelle“ ist am Freitagabend gegen 23.30 Uhr eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel ausgerückt. Auf dem Tankstellengelände an der Konrad-Adenauer-Straße trafen die Polizisten mehrere Personen an. Nach ersten Befragungen stellte sich heraus, dass ein 54-jähriger Salzgitteraner in der Tankstelle beobachtet hatte, wie sich ein 25-jähriger Mann eine kleine Flasche Weinbrand in die Hosentasche steckte. Der Salzgitteraner sprach den Mann auf seine Beobachtung an und erinnerte diesen, das Bezahlen des Alkohols nicht zu vergessen. Auf diese Ansprache soll der 25-Jährige unmittelbar mit einem Schlag ins Gesicht des Salzgitteraners reagiert haben, heißt es in der Polizeimeldung. Hierbei zog sich der 54-Jährige eine leichte Verletzung an der Wange zu.

Die Schilderung des 25-Jährigen wich deutlich von der des 54-jährigen Mannes ab. Demnach habe der jüngere die Flasche in der Hand gehalten und bezahlen wollen, als er grundlos von dem älteren verbal provoziert und dann auch körperlich attackiert worden sei. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls und Körperverletzung.