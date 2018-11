Erholungsgebiet Salzgittersee – Bürger sollen Ideen vorschlagen

Wie geht es weiter mit dem Salzgittersee? Das will die Stadtverwaltung zusammen mit den Bürgern diskutieren und ein gemeinsames Konzept erarbeiten. Am Montagabend hatte die Stadtverwaltung deshalb in die Kulturscheune in Lebenstedt eingeladen, um diesen Beteiligungsprozess vorzustellen. „Es sind noch keine Entscheidungen über den See gefallen“, sagte Stadtbaurat Michael Tacke den rund 150 Besuchern. „Erstmal wollen wir im Austausch mit...