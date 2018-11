Ortsrat diskutiert Pläne für Wohnbauland im Südosten Salzgitters

Im Rahmen der Wohnbaulanduntersuchung sind im gesamten Stadtgebiet von Salzgitter Flächen auf mögliche Siedlungsstandorte geprüft worden. Am Dienstagabend wurden die Ergebnisse aus den Ortschaften Südost dem Ortsrat vorgestellt. Als „gut geeignet“ bewertet wurden etwa das Gelände der ehemalige Zuckerfabrik in Barum, der Bereich Lobmachtersen-Süd, das Gebiet nördlich des Friedhofs in Flachstöckheim, südwestlich der Liegnitzer Straße und...