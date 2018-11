Von der Realschule an die Hochschule – ein Student berichtet

Robin Fischer ist zurück an seiner alten Schule. An der Realschule Salzgitter-Bad hat er vor fünf Jahren seinen Abschluss gemacht. Seitdem ist viel passiert: Eignungstests, Rucksackreise, Umzug. 2016 hat Robin in Braunschweig sein Abitur geschafft, studiert nun Mathe und Philosophie. An die...